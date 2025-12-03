Já chegámos ao whatsapp!
«Ele manipula-te facilmente»: Fábio critica Marisa, mas é Leandro que é atacado pela casa

No Secret Story 9, começa uma nova dinâmica na sala. Cada um tem que ir a uma caixa e tirar uma fotografia que corresponde a cada um dos concorrentes. Nisto, cada um tem de lhes entregar uma das mensagens que está pendurada e que ache que mais combina com essa pessoa. Fábio é o terceiro e calha-lhe Marisa. No entanto, é Liliana e outras que dirigem críticas fortes a Leandro e acusam-no de "manipular" a amiga. 

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 11:48
02:57

19:21
00:51

19:17
04:06

18:59
02:16

18:54
03:23

18:40
02:18

18:33
