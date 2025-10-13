«Ele não é capaz(…) de ouvir as opiniões do grupo»: Dylan arrasa Leandro

No Secret Story 9, durante o almoço dos populares, a convivência entre Bruno Simão, Leandro e Dylan ficou marcada por tensão e trocas de farpas. O momento prometia ser descontraído, mas rapidamente se transformou num dos confronto tenso, quando Dylan acusou Leandro de sentir inveja de Bruno Simão, gerando um clima de desconforto. Mais tarde, no Especial conduzido por Cristina Ferreira, os concorrentes reviveram cada detalhe do episódio, comentando atitudes, reações e os momentos que tinham passado despercebidos durante o almoço. Veja o momento e as reações completas.