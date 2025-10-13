«Ele não olhou meios para atingir os fins que era ficar com a Liliana»: Dylan fala de Fábio

No Secret Story 9, após a dinâmica desta tarde, Dylan explica o seu ponto de vista sobre Fábio e justifica o porquê de Liliana ser a "trovoada". Recorde-se que, momentos antes, os concorrentes foram desafiados para uma nova dinâmica: os grupos da água, do fogo e da terra tiveram de decidir quem é o sol, o nevoeiro e quem é a trovoada. sol - quem ilumina a casa; nevoeiro - passa nos pingos da chuva; trovoada: não olha a meios para atingir os fins.

Acompanhe ao minuto todas as novidades do Secret Story 9