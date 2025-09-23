«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

Durante o Extra do Secret Story 9, falámos em exclusivo com a mãe de Dylan, Rosa, que não se mostrou agradada com a relação do filho com Vera. «Ele é que sabe, mas por mim, não», disse. Veja as declarações completas.



Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país