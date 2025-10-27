«Ele tem traços autoritários e narcisistas»: Raquel dispara para Leandro e o clima aquece

No Secret Story 9, na dinâmica da Cadeira Quente, a "confusão" instala-se entre Leandro e Raquel. A concorrente acusa-o de ser 'autoritário' e de 'narcisista'. Depois, os dois discutem por causa de algo que aconteceu na noite de cinema. Liliana tenta 'meter-se ao barulho' mas é impedida por Raquel.
Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».