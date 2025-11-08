Eles já não escondem. Inês e Dylan surpreendem com gesto inesperado

No Secret Story 9, no jardim, Inês e Dylan partilham um momento a sós, enquanto conversam, dão as mãos, o que torna o momento ainda mais romântico. Inês teme ser expulsa domingo, e enquanto recebe carícias, Dylan responde: «Se fores embora vou ter de ganhar isto».
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story