Eles já não escondem. Inês e Dylan surpreendem com gesto inesperado

No Secret Story 9, no jardim, Inês e Dylan partilham um momento a sós, enquanto conversam, dão as mãos, o que torna o momento ainda mais romântico. Inês teme ser expulsa domingo, e enquanto recebe carícias, Dylan responde: «Se fores embora vou ter de ganhar isto».

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

