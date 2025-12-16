Elma Aveiro investigada por evasão fiscal e venda de camisolas falsas de CR7

No V+ Fama, Adriano Silva Martins recebeu em estúdio Marta Aragão Pinto, António Leal e Silva e Pimpinha Jardim para comentarem as últimas notícias do mundo dos famosos.

Um dos temas mais polémicos da noite envolve a família de Cristiano Ronaldo. Elma Aveiro está no centro das atenções após surgirem notícias de que está a ser investigada por evasão fiscal e venda de camisolas falsas do irmão. O painel debateu os contornos deste processo judicial, que envolve a alegada comercialização de equipamentos contrafeitos, e o impacto que estas suspeitas podem ter na imagem da marca CR7 e no seio da família Aveiro.