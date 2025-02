Em choque, Miguel Vicente chama atenção de Joana Diniz para atitudes de Inês Morais: «Meteu-a em xeque»

No Secret Story - Desafio Final, após o Especial, a Sandrina lamenta que estejam a colocá-la como antagonista da Iury. A personal trainer tenta acalmar a amiga, dizendo que deve apenas ter cuidado com as coisas que diz. A Daniela e a Inês mostram-se revoltadas com o facto de o Miguel ter deixado a Sandrina fragilizada. No jardim, o Miguel alerta a Joana, considerando que a concorrente se mantém calada perante a Inês para não criar confusões. A Joana garante que está tranquila, explicando que não foi apanhada de surpresa com o Mexerico que insinuava que o Bruno estava habituado a jogar em casal. O Miguel não acredita na Joana, sublinhando que a amiga Inês a colocou numa situação desconfortável. O algarvio abandona a pérgula, atirando que a Joana perde pontos por não tomar uma posição e deve começar a jogar, já que está nomeada. Sozinha, a Joana comenta que se soubesse jogar, já teria ganho vários programas.