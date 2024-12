Em dia de Natal, os concorrentes recebem sobremesas das suas famílias e explicam as histórias por detrás das mesmas

No Secret Story - Casa dos Segredos, em dia de Natal, os concorrentes são surpreendidos com sobremesas oferecidas pelas suas famílias, acompanhadas também por fotografias dos seus. Cada um explica um pouco da tradição da sua sobremesa, criando um momento bonito de partilha. O Leo acaba por isolar-se no quarto e emociona-se com a fotografia da avó, relembrando no confessionário a força que a avó sempre lhe transmitiu.