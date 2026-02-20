Em direto, Bernardito Brito é surpreendida por alguém inesperado: “Não pode ser”

No “Parabéns, TVI”, celebramos não só mais um ano de histórias e emoções partilhadas, mas também os rostos que cresceram diante do público e se tornaram parte da família dos portugueses. Entre eles, destaca-se Bernardina Brito, que conquistou notoriedade ao participar em vários reality shows da TVI e se tornou uma figura incontornável do entretenimento nacional.