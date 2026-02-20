No “Parabéns, TVI”, celebramos não só mais um ano de histórias e emoções partilhadas, mas também os rostos que cresceram diante do público e se tornaram parte da família dos portugueses. Entre eles, destaca-se Bernardina Brito, que conquistou notoriedade ao participar em vários reality shows da TVI e se tornou uma figura incontornável do entretenimento nacional.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Em direto, Bernardito Brito é surpreendida por alguém inesperado: “Não pode ser”
- Joana Lopes
- Hoje às 14:46
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:58
Em direto, Bernardito Brito é surpreendida por alguém inesperado: “Não pode ser”
Hoje às 14:46
01:53
Pedro Jorge posa ao lado de Miguel Vicente e faz confissão: “Tem lá os registos das mensagens"
Há 2h e 40min
00:24
“Vais entrar nos 33 solteira?”: veja a resposta de Bernardina Brito
Hoje às 14:48
01:39
Há algo que une Bernardina Brito à TVI e que poucos conhecem
Hoje às 14:42
00:24
Anunciou separação e agora viaja com a ex-sogra. E este foi o motivo
18 fev, 17:04
02:10
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
13 fev, 12:05
02:34
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
13 fev, 12:04
01:25
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
13 fev, 11:59
06:55
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
13 fev, 11:40
06:55
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
13 fev, 11:40
03:49
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
13 fev, 11:32
03:49
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
13 fev, 11:31
01:21
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
13 fev, 11:26
01:21
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
13 fev, 11:26
01:21
Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”
13 fev, 11:25
08:22
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”
12 fev, 10:30
01:26
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
12 fev, 10:24
00:11
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»
11 fev, 16:25
00:53
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story
8 fev, 14:18
07:38
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
7 fev, 17:29
04:49
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
7 fev, 17:19
04:58
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
5 fev, 10:52
01:02
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
5 fev, 10:50
08:50
Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”
5 fev, 10:29
07:35
Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”
5 fev, 10:18
07:35
Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: “Fica uma marca”
5 fev, 10:17
06:09
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
4 fev, 12:06
05:11
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
4 fev, 12:00
06:12
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
4 fev, 11:47
09:14
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
4 fev, 11:42
00:38
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas
3 fev, 15:41
03:53
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
31 jan, 16:35
04:27
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
31 jan, 16:34
04:27
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
31 jan, 16:34
04:02
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
31 jan, 16:31
01:34
Marcelo Palma recorda última conversa com Afonso Leitão, de quem está afastado
30 jan, 14:28
07:30
Marcelo Palma esclarece como está a mãe de Maycon Douglas
30 jan, 11:38
07:30
Cristina Ferreira revela contacto com Renata Reis sobre Maycon Douglas: “Não está preparada”
30 jan, 11:38
03:17
Marcelo Palma recorda o reconhecimento do corpo de Maycon Douglas
30 jan, 11:32
03:17
Marcelo Palma revela se já falou com a namorada de Maycon Douglas
30 jan, 11:31
03:17
Marcelo Palma recorda a preparação do funeral de Maycon Douglas: “O que mais me doeu foi (…) escolher a roupa”
30 jan, 11:31
03:17
Marcelo Palma afirma: “Não conhecia a companheira do Maycon”
30 jan, 11:31
03:27
Marcelo Palma recorda sinais que Maycon Douglas poderá ter dado: “Poderia ser uma chamada de atenção”
30 jan, 11:26
03:27
Marcelo Palma revela detalhes da noite do desaparecimento de Maycon Douglas: “Não foi uma noite normal”
30 jan, 11:26
01:48
Marcelo Palma recorda a preparação do funeral de Maycon Douglas: “Foi das coisas mais difíceis que fiz em toda a minha vida”
30 jan, 11:21
01:48
Marcelo Palma sobre a morte de Maycon Douglas: “Acordo todos os dias e não consigo acreditar que é possível”
30 jan, 11:21
03:11
Cláudio Ramos emociona-se com surpresa e Cristina Ferreira assume: “Senti mesmo que ele ficou sem chão”
30 jan, 11:02
03:11
Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»
30 jan, 11:01
05:20
Separada do marido, Bernardina Brito revela que não mantém uma amizade com este
30 jan, 10:13
05:20
Bernardina Brito revela os motivos da separação de Pedro Almeida: “A gente já não se conseguia ver um ao outro”
30 jan, 10:12
05:20
Bernardina Brito sobre a separação de Pedro Almeida: “Há 8 anos que as coisas vêm se decompondo”
30 jan, 10:11
01:45
«Calamidade pública»: Ex-concorrente partilha imagens arrepiantes da Depressão Kristin
29 jan, 17:54
04:15
«Estou a deixar de ser eu»: Vânia Sá faz desabafo sincero sobre maternidade
29 jan, 16:57
03:10
Luíza Abreu faz revelação sobre noivado que choca Cláudio Ramos: “Foste enganado"
29 jan, 11:35
02:05
Luíza Abreu e João Moura Caetano contam, pela primeira vez, como se conheceram
29 jan, 11:30
02:05
Cristina Ferreira questiona Luíza Abreu e João Moura Caetano: “Onde é que ficam aquelas más-línguas?”
29 jan, 11:29
03:56
Luíza Abreu e João Moura Caetano contam como descobriram a gravidez
29 jan, 11:25
03:35
Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"
29 jan, 10:47
03:40
Cristina Ferreira lança rumores sobre novo romance de Jéssica Vieira: “Foram apanhados”
29 jan, 10:34
03:40
Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda: “É muito bonito perceber como construíram a relação”
29 jan, 10:33
03:40
Afonso Leitão explica, pela primeira vez, fim da relação com Jéssica Vieira: “Vou acabar contigo e vou”
29 jan, 10:31