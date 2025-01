Em lágrimas, João Ricardo abandona conversa após receber elogios de Joana Diniz: «Não consigo mesmo...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Joana diz ao David Maurício que os seus olhos transmitem mágoa e sofrimento e o concorrente não leva a sério, acreditando que a Joana está a jogar. A concorrente prossegue nas considerações e explica que se nota que o David passou por muito recentemente e que é natural que não esteja bem. O David acaba por abandonar a conversa, mostrando-se abatido e, já o João, elogia as palavras sábias da concorrente, levando-a a elogiar também o jogo do João, que acaba por emocionar-se. Os dois acabam a dar um abraço cúmplice.