Em lágrimas: Leandro abatido após discussões na casa

No Secret Story 9, uma simples troca de palavras sobre tarefas domésticas entre Ana e Marisa Susana acabou por desencadear uma onda de tensão inesperada. A discussão evoluiu para um confronto entre Leandro e Carina, desta vez devido às polémicas ligadas às “macumbas”, tema que já tinha gerado mal-estar dentro da casa. Visivelmente irritado, Leandro chegou a afirmar: «Não tenho paciência». Mais tarde, no confessionário e bastante abalado, desabafou com a Voz: «Estou a pôr tudo em questão», deixando no ar a dúvida sobre a sua continuidade no jogo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país