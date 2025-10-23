Em lágrimas, Leandro recebe abraços e carinhos das Marisas e de Pedro Jorge

No Secret Story 9, Leandro fica visivelmente em baixo depois do Especial polémico, em que viu os colegas a fazer comentários menos próprios sobre ele. O concorrente ficou em lágrimas e encontrou alento os braços dos amigos. Veja tudo.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
