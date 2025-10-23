Em lágrimas, Leandro recebe abraços e carinhos das Marisas e de Pedro Jorge

No Secret Story 9, Leandro fica visivelmente em baixo depois do Especial polémico, em que viu os colegas a fazer comentários menos próprios sobre ele. O concorrente ficou em lágrimas e encontrou alento os braços dos amigos. Veja tudo.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.