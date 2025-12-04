Em lágrimas, Liliana desabafa com Inês sobre Fábio e ouve o que não quer: «Vão se fartar um do outro»

No jardim do Secret Story 9, Liliana pede para conversar com Inês a sós. Desabafa sobre a sua relação com o Fábio e revela que sente que o namorado já não olha para si da mesma forma. A concorrente partilha várias situações e Inês considera que estão a chegar a um ponto em que veem que não têm nada a ver um com o outro e estão a fartar-se. Inês acrescenta ainda que a perceção de Fábio perante o jogo mudou e agora talvez se sinta mais forte e com hipóteses de ganhar a Liliana. No jardim, Bruna comenta com Ana que adorava ouvir a conversa das duas e a última confessa que não entende esta amizade. Veja tudo.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

