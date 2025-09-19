Em lágrimas, Liliana desabafa sobre relação com Fábio: «Não quero ser associada a infiel»

No Secret Story 9, Liliana desabafa com Carina, Marisa Susana e Ana sobre Fábio. Afirma que o vê apenas como um amigo, ainda que tenha características iguais às do namorado. Em lágrimas diz que não quer ficar mal vista nem que digam que está a ser infiel. Conta ainda que ficou melindrada com os comentários de Joana e de Dylan, que disseram que pode estar a passar uma má imagem. Veja a conversa completa.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
