Em lágrimas, Margarida fica chateada com uma brincadeira de Gonçalo. Veja as imagens

Na Cozinha, Gonçalo e Leomarte conversam sobre nomeações da gala do Secret Story - Casa dos Segredos e o primeiro acaba por se virar para a namorada e proferir: «Vai o Leo à chapa comigo Margarida».

A concorrente não se mostra agradada com o comentário e vira-lhe as costas. Gonçalo segue-a e tenta brincar com a namorada, mas sem grande sucesso. Já no Quarto Laranja, Gonçalo explica a Margarida, que já está em lágrimas, que gosta de a picar e esta atira: «Eu fiz as nomeações a pensar em ti».

Gonçalo explica que a namorada pensou bem e volta a reforçar que só gosta de a picar.