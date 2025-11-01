Em lágrimas, Marisa chega ao limite com Pedro: «Eu vou-me embora. Não estou para sofrer mais»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro finalmente tentam esclarecer-se. A concorrente condena o marido pelos seus comportamentos e, em lágrimas, afirma que mais valia estarem no programa sem ser em casal. Pedro insiste que não tem intenção de magoar a mulher, mas, irredutível, Marisa recorda que o marido tinha mais pessoas para escolher para o almoço e decidiu levar Liliana. De forma intransigente, Marisa sugere que Pedro assuma as suas intenções. A conversa é interrompida por Mariana e Marisa confessa que se sente ofendida com algumas atitudes. Conta que nunca chorou na casa e Mariana comenta que às vezes é bom desabafar com quem não se conhece.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!