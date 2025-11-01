Já chegámos ao whatsapp!
Em lágrimas, Marisa chega ao limite com Pedro: «Eu vou-me embora. Não estou para sofrer mais»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro finalmente tentam esclarecer-se. A concorrente condena o marido pelos seus comportamentos e, em lágrimas, afirma que mais valia estarem no programa sem ser em casal. Pedro insiste que não tem intenção de magoar a mulher, mas, irredutível, Marisa recorda que o marido tinha mais pessoas para escolher para o almoço e decidiu levar Liliana. De forma intransigente, Marisa sugere que Pedro assuma as suas intenções. A conversa é interrompida por Mariana e  Marisa confessa que se sente ofendida com algumas atitudes. Conta que nunca chorou na casa e Mariana comenta que às vezes é bom desabafar com quem não se conhece.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Hoje às 00:41
Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»

Concorrentes condenam palavras de Liliana sobre Zé: «Diz que é maltratada e aceita o pedido de casamento»

Marisa Susana acredita que Leandro está apaixonado por Marisa. A reação de Pedro é imperdível

Ana critica Pedro e os dois berram: «Eu ia-me embora. Tinha vergonha»

Halloween em direto: Estes são os disfarces da apresentadora e dos comentadores do Secret Story

Marisa e Ana falam sobre Pedro Jorge: «Sente-se à vontade contigo...»

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Ontem às 11:15
Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro

Ontem às 22:31
As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

Ontem às 21:23
Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos

28 out, 11:50
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Ontem às 15:39
Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

Há 1 min
Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Há 25 min
As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

Ontem às 21:23
Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Ontem às 19:37
«Travessura? Ele é a própria doçura!»: Filho de Maria Botelho Moniz 'vence' o disfarce mais fofo de Halloween

Ontem às 16:49
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Há 25 min
Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Ontem às 19:37
Poderá Pedro Jorge trocar Marisa por Liliana? A teoria de Cláudio Ramos que está a dar que falar

Ontem às 16:47
Assustadoramente fofo! O disfarce de Halloween do filho de Maria Botelho Moniz está a derreter a Internet

Ontem às 16:38
Cara da TVI reage a provocação de Catarina Miranda e responde à letra: «Venha ela e mais dez»

Ontem às 16:31
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
