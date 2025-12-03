Já chegámos ao whatsapp!
Em lágrimas, Marisa desabafa: «Não valem mesmo nada»

No Secret Story 9, Bruna e Inês juntaram-se numa sessão de má-língua sobre Marisa. No Especial, os concorrentes viram as imagens e o clima aqueceu. Marisa ficou furiosa com tudo o que ouviu ser dito sobre si e confrontou Bruna em direto. O ambiente na casa após a emissão ficou de cortar à faca! Marisa ficou de rastos, recebendo o apoio dos colegas. Num desabafo junto a Leandro, frisou que as colegas do grupo adversário «não valem mesmo nada».

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

  Secret Story
  Ontem às 22:41
Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!»
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder»
Um almoço de lágrimas! Marisa chora e Pedro não consegue conter-se: «Isto é tramado...»
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...»
Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana
Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»
Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
