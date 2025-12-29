Em lágrimas, Marisa fala sozinha sobre «O verdadeiro Pedro»

No Secret Story 9, Pedro dirige-se a Marisa para uma conversa franca onde lhe pede desculpas. Facilmente a conversa dá para o torto e acaba em discussão. Após isto, Marisa atira que o pedido de desculpas de Pedro é falso e fica a falar sozinha sobre o marido.

Leandro foi o expulso da noite, deixando a competição a apenas um passo do final. Com a sua saída, ficaram definidos os quatro finalistas desta edição: Liliana, Marisa, Pedro e Inês estão agora mais perto do que nunca de conquistar o prémio de 250 mil euros.

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito

INÊS 761 20 20 10

LILIANA 761 20 20 14

MARISA 761 20 20 16

PEDRO 761 20 20 18

