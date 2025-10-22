Em lágrimas, Pedro e Leandro protagonizam o momento mais comovente da semana

Já chegámos ao whatsapp!
No Secret Story9, o Pedro vai ao encontro do Leandro, que se mostra nostálgico ao cheirar terra para recordar a casa. Emocionado, o Pedro pede que o amigo evite falar do exterior, confessando que, caso contrário, começa a chorar. Os dois protagonizam um abraço comovente e partilham as saudades que sentem do mundo lá fora. Durante a conversa, o Pedro garante que nunca quis magoar o Leandro, explicando que muitas das suas palavras são ditas “da boca para fora”. Visivelmente tocado, o Leandro revela que, mesmo que não descubra nenhum segredo dentro da casa, sai com a certeza de ter descoberto a si próprio, acrescentando que, se tiver de sair por estar próximo do Pedro e das Marisas, assim será.

  • Há 1h e 5min
Últimos vídeos
Vídeos

Liliana quebra o silêncio e enfrenta críticas dos colegas: «Já me mete nojo olhar para a cara do Dylan»
04:38

19:23
Casa dividida: Dylan, Inês e Leandro unem-se nas críticas a Pedro e Ana Cristina
02:59

18:53
Leandro arrasado pelos colegas: «Insuportável, egocêntrico e narcisista»
04:45

18:38
Gritos e gargalhadas: Pedro cumpre a missão de assustar os colegas
02:29

18:28
Joana não se apercebe que estava no ar e faz confissão sobre Fábio e Liliana: «Houve barulhos noturnos»
01:33

18:24
Fábio e Liliana têm direito a lanche romântico!
05:37

18:14
Mais Vistos

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
03:14

Hoje às 13:06
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Hoje às 15:11
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

20 out, 23:01
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
01:57

Hoje às 08:27
Notícias

Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

Há 1h e 30min
Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Há 1h e 51min
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Há 2h e 30min
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Hoje às 15:11
Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Hoje às 15:01
EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
FORA DA CASA

Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

Há 1h e 30min
Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Há 1h e 51min
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Há 2h e 30min
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Hoje às 15:11
Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Hoje às 15:01
TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Há 3h e 18min
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Hoje às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Ontem às 09:38
