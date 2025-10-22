Em lágrimas, Pedro e Leandro protagonizam o momento mais comovente da semana

No Secret Story9, o Pedro vai ao encontro do Leandro, que se mostra nostálgico ao cheirar terra para recordar a casa. Emocionado, o Pedro pede que o amigo evite falar do exterior, confessando que, caso contrário, começa a chorar. Os dois protagonizam um abraço comovente e partilham as saudades que sentem do mundo lá fora. Durante a conversa, o Pedro garante que nunca quis magoar o Leandro, explicando que muitas das suas palavras são ditas “da boca para fora”. Visivelmente tocado, o Leandro revela que, mesmo que não descubra nenhum segredo dentro da casa, sai com a certeza de ter descoberto a si próprio, acrescentando que, se tiver de sair por estar próximo do Pedro e das Marisas, assim será.