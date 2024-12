Em lágrimas, Rita confessa a Marcelo: «Se há alguém que estou a aprender a ter uma relação és tu»

No Secret Story, Rita partilha com o Marcelo que tem mau perder e sempre quis ser ela a desvendar o segredo do namorado. Revela ainda ter ficado melindrada com o comentário do Diogo ao referir que “andou a reboque” do Ruben. Afirma que ficou com a sensação de que chegou longe no jogo por ter o Ruben ao seu lado, no entanto, sentiu alívio quando o futebolista foi expulso. A Rita confessa que nunca pensou voltar a gostar de alguém e isso aconteceu com o Marcelo. O concorrente diz que a ama e, caso saia no próximo domingo, ficará à espera dela. Os dois trocam juras de amor e beijos apaixonados.