Em menos de 24 horas já há um segredo perto de ser desvendado: «Alguém tem um filho em comum»

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 já começou e os concorrentes não podiam estar mais empenhados em começar esta nova aventura! Logo pela manhã, alguns concorrentes reuniram-se no exterior da casa para disfrutar do sol matinal. Em conversa, os segredos foram logo tema por causa de uma pista que está na decoração da casa e Dylan atirou uma teoria, mostrando estar bem perto de um segredo: «Alguém tem um filho em comum».

Como sabemos, o segredo de Pedro Jorge foi revelado na gala de estreia e é: «A mãe dos meus filhos está na casa». Dylan está, por isso, perto de um segredo, sem saber a quem pertence e como é exatamente a frase.

