Em menos de 24 horas na casa, Fábio Daniel causou discórdia entre os colegas! Veja as imagens da cadeira quente

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, a primeira cadeira quente desta edição foi marcante e Fábio Daniel esteve no centro das atenções. O concorrente, que esteve menos de 24 horas na casa, fez alguns comentários sobre os sonhos de vida de Rui, causando discórdia entre o grupo.
Recorde que Fábio Daniel abandonou a Casa mais vigiada do País no primeiro Especial do reality show, da TVI. O concorrente não aguentou as saudades da mãe, a quem liga com muita frequência. O motivo comoveu o País: «Ser muito ambicioso e ter foco funcionou durante muitos anos, mas era quando eu conseguia pegar num telemóvel e ligar para a mãe e para a família», explicou o concorrente, de 29 anos, a Cristina Ferreira.
Como Fábio Daniel desistiu, foi revelado o segredo que guardava. O concorrente guardava o segredo: «Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras».
Engenheiro industrial, Flávio Miguel revelou no seu perfil de concorrente que sempre foi um aluno de excelência e orgulha-se disso. Considera-se extremamente perfecionista, perspicaz e ambicioso. Investe no mercado financeiro, porque acha que ninguém enriquece só a trabalhar.
