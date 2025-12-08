Já chegámos ao whatsapp!
Em primeira mão! Dylan reage à resposta de Vera nas redes sociais

Na gala do gala do Secret Story 9, Cristina Ferreira fica intrigada com uma revelação de Dylan sobre Vera. A apresentadora quis saber se já viu a colega expulsa depois de o agredir, ou se trocaram mensagens. Dylan responde que não, nem tem interesse para o fazer. Vai mais longe e acusa a ex-concorrente de ter medo de o enfrentar olhos nos olhos, daí a sua ausência das galas.

Horas mais tarde, Vera respondeu às acusações nas redes sociais e agora, bem no fim da gala, Dylan aproveitou para deixar um esclarecimento sobre a relação de ambos e responder ao que a ex-concorrente partilhou.

Esta foi uma gala cheia de emoções fortes, marcada por mais uma saída da casa mais vigiada do País. Ao longo da gala do Secret Story 9 deste domingo, dia 7 de dezembro, as percentagens foram reveladas e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca.

Marisa foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 36% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Pedro somou 50% e Liliana reuniu 33%. Mas a concorrente menos votada e, por isso, a abandonar este domingo a casa mais vigiada do País foi Bruna, com apenas 17% dos votos. 

 

