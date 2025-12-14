Em tempos já a criticou, mas agora a opinião é outra: Eis o telefonema da irmã de Fábio para Liliana

Na Gala do Secret Story 9, toca o telefone na casa mais vigiada do País! Liliana é uma das concorrentes chamada ao cubo e atende esse mesmo telefonema. Do outro lado da linha está a irmã de Fábio, que lhe deixa uma mensagem. Depois, na sala, Liiana revela tudo a Fábio. O concorrente não contém a emoção... e desaba em lágrimas. Um momento imperdível!

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9