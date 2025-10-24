Emoção: Fábio pede a Liliana que diga «amo-te» olhos nos olhos

No Secret Story 9, no quarto, Liliana e Fábio tentam, mais uma vez, resolver as suas diferenças. A concorrente mostra-se cansada da forma como Fábio lida com as situações, acusando-o de agir como se nada tivesse acontecido após as discussões. Fábio garante que tenta sempre fazer as pazes e, pouco depois, o clima aquece entre os dois, que acabam por trocar vários beijos. Entre a emoção e a incerteza, o concorrente pede a Liliana que o olhe nos olhos e lhe diga que o ama, mas será desta que ela assume o que sente?

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País