Emoção na casa: Ana Cristina revela segredo e comove colegas com a sua história

No Secret Story 9, o momento mais emotivo da noite aconteceu com a revelação do segredo de Ana Cristina. A concorrente partilhou a sua história sobre a doação de óvulos, deixando vários colegas visivelmente emocionados. Durante o relato, Ana Cristina recordou em lágrimas a quarta intervenção, a mais arriscada de todas. No confessionário, Raquel também se comoveu ao relembrar o processo, mostrando orgulho e admiração pela amiga.
