Emocionada, Marisa Susana defende Liliana: «Nós às vezes não sabemos como sair da situação»

No Secret Story 9, no quarto, os concorrentes discutem a vida amorosa de Liliana. Pedro e Marisa Susana criticam a decisão dela de terminar o namoro para entrar no programa, enquanto Leandro evita julgamentos. Emocionada, Marisa Susana partilha ainda uma situação delicada da sua vida e fala sobre a relação com o pai dos seus filhos.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

