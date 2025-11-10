Já chegámos ao whatsapp!
Encontro secreto com Ana já é oficial, mas Liliana não fica de mãos vazias

No Especial do Secret Story 9, Fábio mostra-se em lágrimas e muito fragilizado com a hipótese de vir a ter um momento a sós num quarto fechado com Ana. O concorrente diz estar "desconfortável" com essa ideia e a apresentadora confronta-o. De seguida, é a Voz que fala com o concorrente e entrega-lhe uma caixa para as mãos. Saiba todos os detalhes deste momento a dois que Fábio vai compartilhar com Ana. Depois, Fábio vai para a sala e tem de entregar ambos os objetos que encontrou na caixa a cada uma das concorrentes: Ana e Liliana. Veja o momento. 

  • Secret Story
  • Ontem às 22:09
