Enquanto alguém chora, outros celebram e a 'tacada' chega de imediato: «Ana, tens aqui a tua prova»

No Última Hora do Secret Story, Após a expulsão do Dylan, Fábio e Liliana abraçam-se e o concorrente festeja o facto de ter vencido o "rambo". Na sala, Pedro e Leandro entram numa pequena discórdia e trocam acusações. Liliana comenta com Ana que já teve a prova de que Fábio é forte, uma vez que foi salvo, contudo, a concorrente contesta que a prova foi Inês ter sido salva.
Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.