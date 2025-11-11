Enquanto Fábio está de rastos, concorrentes criticam: «Ele é que é um banana»

Após o Especial do Secret Story, Fábio continua em baixo por ter de passar a noite no quarto secreto com Ana e garante a Liliana que, no exterior, nunca passaria por isto. Ao mesmo tempo, no alpendre, Ana, Bruna, Ana Cristina e Bruno arrasam a forma como o casal está a lidar com a situação. Ana Cristina considera que é jogo por parte de Liliana, já Fábio é um “banana” que tem várias inseguranças. Em simultâneo, na sala, Pedro e Marisa condenam a forma como Liliana se aperaltou quando conquistou o almoço para agora estar a reagir assim.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
