Enquanto Leandro dança animado na cozinha, Bruna e Inês 'rasgam-no': «Tem de ser nomeado, que ranço»

Na cozinha do Secret Story 9, Leandro mostra-se bastante animado enquanto dança e canta. Liliana acompanha o concorrente e brinca dizendo que para a semana o concorrente é expulso de vez. No jardim, Bruna e Inês têm um momento de má-língua sobre Leandro, esperançosas de que fique nomeado na próxima semana. Sobre Liliana, consideram que a concorrente está farta do namorado. De volta à cozinha, Leandro e Liliana continuam com as picardias. Veja mais.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9