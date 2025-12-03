Enquanto Leandro e Marisa cortam na casaca do "grupo rival"... Bruna ouve tudo atrás da porta

No Secret Story 9, ainda na cama, Leandro e Marisa estão a conversar e o concorrente diz que não gosta de fazer parte de grupos. Marisa diz que Bruna e Inês estavam sempre com Bruno e Dylan e não se juntavam a eles, mas agora que os amigos saíram, já se aproximam do grupo. Leandro chega mesmo a dizer que Bruna e Inês eram muito "dependentes". Quem ouve tudo atrás da porta é Bruna, uma das visadas...

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9