Enquanto Leandro e Marisa cortam na casaca do "grupo rival"... Bruna ouve tudo atrás da porta

No Secret Story 9, ainda na cama, Leandro e Marisa estão a conversar e o concorrente diz que não gosta de fazer parte de grupos. Marisa diz que Bruna e Inês estavam sempre com Bruno e Dylan e não se juntavam a eles, mas agora que os amigos saíram, já se aproximam do grupo. Leandro chega mesmo a dizer que Bruna e Inês eram muito "dependentes". Quem ouve tudo atrás da porta é Bruna, uma das visadas...
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18