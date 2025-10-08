Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Enquanto Liliana chora, há burburinho sem fim na sala: «Ela disse que ainda o amava»

No fim do Especial, em que foi revelado o segredo de Liliana, vários concorrentes comentam o assunto na sala. «Ela disse que ainda o amava...». Veja o vídeo. 

  • Há 29 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Marido e mulher discutem por causa do segredo da Liliana
02:35

Marido e mulher discutem por causa do segredo da Liliana

23:37
Fábio mostra-se desorientado com segredo de Liliana: «Não existe maior prova de amor»
05:58

Fábio mostra-se desorientado com segredo de Liliana: «Não existe maior prova de amor»

23:24
Fábio já tem opinião sobre Zé. E não é nada positiva: «Ele fez coisas que a traumatizaram»
05:55

Fábio já tem opinião sobre Zé. E não é nada positiva: «Ele fez coisas que a traumatizaram»

23:23
Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial
03:07

Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial

23:16
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

22:38
Imagens exclusivas após a revelação do segredo. Fábio abraça Liliana, que está em pranto
00:34

Imagens exclusivas após a revelação do segredo. Fábio abraça Liliana, que está em pranto

22:37
Mais Vídeos

Mais Vistos

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

Hoje às 18:35
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

24 set, 15:34
Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Hoje às 15:14
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Há 2h e 41min
Luxo, tatuagens, jóias: O babyshower de Vânia Sá marcado por grandes extravagâncias e caras conhecidas

Luxo, tatuagens, jóias: O babyshower de Vânia Sá marcado por grandes extravagâncias e caras conhecidas

20 set, 21:17
Ver Mais

Notícias

Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

Há 1h e 41min
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Há 2h e 41min
«Nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e...»: A 'farpa' de Pedro a Liliana que mereceu o 'like' do ex-noivo Zé

«Nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e...»: A 'farpa' de Pedro a Liliana que mereceu o 'like' do ex-noivo Zé

Hoje às 16:57
«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

Hoje às 16:34
Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Hoje às 16:32
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

Há 1h e 8min
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

Há 1h e 9min
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

Há 1h e 29min
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

Hoje às 19:12
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

6 out, 00:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Há 2h e 41min
«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

Hoje às 16:34
Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Hoje às 16:32
Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Hoje às 15:14
24h depois de terminar noivado com Zé, Liliana já beijou Fábio e ainda falou da relação: «Desanimava porque estava ali sempre com ele»

24h depois de terminar noivado com Zé, Liliana já beijou Fábio e ainda falou da relação: «Desanimava porque estava ali sempre com ele»

Hoje às 12:24
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

Hoje às 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

Hoje às 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

6 out, 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

Hoje às 14:57
Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

Ontem às 20:49
Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

Ontem às 18:24
Catarina Miranda surpreendida por Afonso Leitão: "Digam lá que ele não é fofo"

Catarina Miranda surpreendida por Afonso Leitão: "Digam lá que ele não é fofo"

Ontem às 17:26
Catarina Miranda mostra alteração em Afonso Leitão: "Como as coisas mudam"

Catarina Miranda mostra alteração em Afonso Leitão: "Como as coisas mudam"

Ontem às 17:11
Ver Mais Outros Sites