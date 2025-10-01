Enquanto Marisa Susana fala, as caras e caretas de Liliana saltam à vista

No Especial Secret Story 9, após assistirmos às imagens completas do conflito de hoje à tarde, protagonizado por Liliana e Marisa Susana, onde uma panela de massa foi a causa de tudo... as concorrentes reagem ao sucedido. Insultos como "porca" e "badalhoca" foram proferidos e acusações como "saltas para cima de mim", também. Enquanto Marisa Susana relata o que se passou, as caretas de Liliana não passam despercebidas.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
