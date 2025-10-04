«Então não vinhas…»: Marisa Susana e Joana em confronto aceso

No Secret Story 9, Joana e Marisa Susana protagonizam um confronto aceso após um comentário feito por Marisa Susana. A situação chegou aos ouvidos de Joana, que decidiu esclarecer tudo frente a frente. Apesar de admitir sentir-se insegura, Joana garante que nunca desiste. Marisa Susana, por sua vez, considera que a colega demonstra sinais de fraqueza e não hesita em chamar-lhe a atenção por afirmar que até aceitaria abandonar a casa já no próximo domingo.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
