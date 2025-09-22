«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

No Secret Story 9, Liliana vai tirar satisfações com Marisa, sobre o facto de esta ter chamado Liliana de "galdéria" e ter dito que desde o início do programa, Liliana provoca os homens todos da casa, mesmo tendo um namorado lá fora. Marisa justifica o porquê de lhe ter dito aquela palavra e afirma: "Eu digo o que eu quiser!". Os gritos e a tensão reinam na casa.

Durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo.

