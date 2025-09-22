«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

Ao Minuto

19:27
Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal - Big Brother
10:52

Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal

19:01
Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens - Big Brother
02:44

Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens

18:50
Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade» - Big Brother
03:59

Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade»

18:42
Liliana e Pedro fazem as pazes enquanto colegas criticam atitude da concorrente pelas costas - Big Brother
01:55

Liliana e Pedro fazem as pazes enquanto colegas criticam atitude da concorrente pelas costas

18:34
Joana e Mariana em conflito: «Não tens de estar a falar do meu namorado querida» - Big Brother
04:17

Joana e Mariana em conflito: «Não tens de estar a falar do meu namorado querida»

18:34
Aproximação entre Fábio e Liliana alvo de críticas! Veja as imagens dos intervalos da gala - Big Brother
02:24

Aproximação entre Fábio e Liliana alvo de críticas! Veja as imagens dos intervalos da gala

18:23
Marisa Susana em tensão com Lilina: As imagens que não viu da gala - Big Brother
03:39

Marisa Susana em tensão com Lilina: As imagens que não viu da gala

18:17
Lídia passada com Raquel: «O que é que queres que eu faça?!» - Big Brother
07:27

Lídia passada com Raquel: «O que é que queres que eu faça?!»

18:14
Sandro fala de Bruno Miguel: «O mais imaturo já saiu» - Big Brother
06:04

Sandro fala de Bruno Miguel: «O mais imaturo já saiu»

18:13
Marisa Susana irritada com Fábio: «Cala-te tu!» - Big Brother
03:38

Marisa Susana irritada com Fábio: «Cala-te tu!»

17:58
Bruno Simão critica a postura de Bruno Miguel: «Tive oportunidade de lhe dizer na cara» - Big Brother
09:23

Bruno Simão critica a postura de Bruno Miguel: «Tive oportunidade de lhe dizer na cara»

17:52
Clima tenso! Liliana e Marisa Susana em troca de farpas - Big Brother
09:56

Clima tenso! Liliana e Marisa Susana em troca de farpas

17:33
Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta - Big Brother

Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

17:25
Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos - Big Brother

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

16:41
Palavra de Marisa em discussão! Pedro comenta: «Isso é o que muita gente aqui faz (...) não é assim» - Big Brother
08:44

Palavra de Marisa em discussão! Pedro comenta: «Isso é o que muita gente aqui faz (...) não é assim»

16:15
Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou - Big Brother
09:14

Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou

16:07
Mariana não desiste de convencer os colegas que soja vem dos excrementos da vaca - Big Brother
04:28

Mariana não desiste de convencer os colegas que soja vem dos excrementos da vaca

16:02
Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas - Big Brother
01:59

Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas

15:02
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa - Big Brother
06:28

«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

15:00
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa - Big Brother
06:28

«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa

14:49
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9 - Big Brother

Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

14:45
«A mim magoou-me essa palavra do...»: Leandro é frontal com Vera - Big Brother
02:46

«A mim magoou-me essa palavra do...»: Leandro é frontal com Vera

13:14
Missão em prática: Mariana empenhada em convencer as colegas que a soja vem dos excrementos da vaca - Big Brother
02:06

Missão em prática: Mariana empenhada em convencer as colegas que a soja vem dos excrementos da vaca

12:57
Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança» - Big Brother

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

12:34
«Está a entrar na toca errada (...) doninhas fedorentas que cavem o seu próprio buraco»: Vera 'passa-se' com concorrente - Big Brother
02:09

«Está a entrar na toca errada (...) doninhas fedorentas que cavem o seu próprio buraco»: Vera 'passa-se' com concorrente

«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

  • Secret Story
  • Hoje às 15:02
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa - Big Brother

No Secret Story 9, Liliana vai tirar satisfações com Marisa, sobre o facto de esta ter chamado Liliana de "galdéria" e ter dito que desde o início do programa, Liliana provoca os homens todos da casa, mesmo tendo um namorado lá fora. Marisa justifica o porquê de lhe ter dito aquela palavra e afirma: "Eu digo o que eu quiser!". Os gritos e a tensão reinam na casa. 

Durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.  

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo. 

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

