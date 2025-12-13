Épico: A mesma concorrente acerta nos segredos de Ana e Marisa

No Extra do Secret Story 9, Inês partilha com Ana as suas teorias sobre os segredos por revelar e acaba por acertar em ambas as teorias, ou seja, acerta no segredo de Ana e Marisa. Ana tenta despistá-la e Marisa ouve tudo ao longe e tenta despistar também Leandro do seu próprio segredo. Agora, será que vai carregar no botão e tentar a sua sorte? Um momento imperdível!
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14