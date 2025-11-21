«Era impossível»: Concorrentes reagem à tentativa falhada de Leandro de descobrir o segredo do Casal

No Secret Story 9, após a tentativa falhada de Leandro em adivinhar o segredo do casal, vários concorrentes mostraram-se aliviados. O que a casa não sabe é que, embora não seja esse o segredo oficial, Marisa e Pedro são verdadeiramente um casal.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

