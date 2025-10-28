«Era isto que ele queria»: Ana Cristina intervém após a discussão e deixa conselhos à amiga

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu entre Leandro e Raquel. Os dois concorrentes trocaram farpas após o concorrente acusar a colega de ser incoerente. A reação de Raquel não se fez esperar e o clima acabou por ficar tenso dentro da casa. Mais tarde, já no jardim, Ana Cristina procurou acalmar a amiga e deu-lhe alguns conselhos sobre a forma como deve lidar com a situação. Saiba tudo o que foi dito.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18