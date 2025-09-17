«És a mulher ideal para mim»: Fábio flirta com Liliana e o noivo dela assiste a tudo!

Ao Minuto

22:46
Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo - Big Brother
01:38

Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo

22:33
«Se estivesse solteira...»: Liliana é confrontada pela sua proximidade a Fábio - Big Brother
01:33

«Se estivesse solteira...»: Liliana é confrontada pela sua proximidade a Fábio

22:32
Liliana sobre Fábio: «Ele é parecido com o meu namorado, acabo por sentir...» - Big Brother
01:01

Liliana sobre Fábio: «Ele é parecido com o meu namorado, acabo por sentir...»

22:25
Afinal... Marisa incita Pedro Jorge a estar com Ana: As declarações na íntegra - Big Brother
02:24

Afinal... Marisa incita Pedro Jorge a estar com Ana: As declarações na íntegra

22:17
Pedro acusa Marisa de estar rodeada de homens. Terá razão para ter ciúmes? A concorrente fala em Bruno - Big Brother
02:13

Pedro acusa Marisa de estar rodeada de homens. Terá razão para ter ciúmes? A concorrente fala em Bruno

22:09
«Já não usas aliança?»: Pedro Jorge coloca a mulher Marisa contra a 'espada e a parede' - Big Brother
03:39

«Já não usas aliança?»: Pedro Jorge coloca a mulher Marisa contra a 'espada e a parede'

22:01
Bruno Miguel é alvo de acusações e acaba em lágrimas - Big Brother
02:30

Bruno Miguel é alvo de acusações e acaba em lágrimas

21:52
Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story - Big Brother
01:48

Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story

21:40
Hilariante! Dylan 'encanta' colegas vestido de noiva... e de saltos altos - Big Brother
02:38

Hilariante! Dylan 'encanta' colegas vestido de noiva... e de saltos altos

21:39
Lavada em lágrimas, Marisa mostra o lado mais frágil: «Eu deixei de viver...» - Big Brother
04:12

Lavada em lágrimas, Marisa mostra o lado mais frágil: «Eu deixei de viver...»

21:33
Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio - Big Brother

Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio

19:50
Finalmente sós! Pedro faz cena de ciúmes à mulher, Marisa: «Só risinhos...» - Big Brother
04:29

Finalmente sós! Pedro faz cena de ciúmes à mulher, Marisa: «Só risinhos...»

19:45
Botão dos segredos ao rubro... e há uma relação colocada em causa - Big Brother
04:47

Botão dos segredos ao rubro... e há uma relação colocada em causa

19:38
Pedro enerva-se com a mulher, Marisa: «Não conhecia esta faceta dela» - Big Brother
02:34

Pedro enerva-se com a mulher, Marisa: «Não conhecia esta faceta dela»

19:34
«Acho que este é o limite»: Zé reage sem tabus às imagens da noiva Liliana com Fábio - Big Brother
01:52

«Acho que este é o limite»: Zé reage sem tabus às imagens da noiva Liliana com Fábio

19:27
Rui pede desculpa a Liliana após conversa desconfortável sobre relações: «Eu não acredito, mas...» - Big Brother
04:32

Rui pede desculpa a Liliana após conversa desconfortável sobre relações: «Eu não acredito, mas...»

19:19
Zé reage às imagens da noiva Liliana: «Deixa-me com a lágrima no canto do olho...» - Big Brother
02:43

Zé reage às imagens da noiva Liliana: «Deixa-me com a lágrima no canto do olho...»

19:17
Muito chorosa, Liliana reage às investidas de Fábio: «Está a pôr a minha relação em causa» - Big Brother
03:33

Muito chorosa, Liliana reage às investidas de Fábio: «Está a pôr a minha relação em causa»

18:57
Nuno Eiró 'provoca' noivo de Liliana após imagens polémicas: «Tens o recibo do anel?» - Big Brother
01:08

Nuno Eiró 'provoca' noivo de Liliana após imagens polémicas: «Tens o recibo do anel?»

18:53
Comentadores reagem às imagens polémicas entre Liliana e Fábio: «A linguagem corporal diz tudo» - Big Brother
05:21

Comentadores reagem às imagens polémicas entre Liliana e Fábio: «A linguagem corporal diz tudo»

18:48
«És a mulher ideal para mim»: Fábio flirta com Liliana e o noivo dela assiste a tudo! - Big Brother
05:50

«És a mulher ideal para mim»: Fábio flirta com Liliana e o noivo dela assiste a tudo!

18:44
Exclusivo: Zé assiste a conversa íntima entre a noiva Liliana e Fábio - Big Brother
08:32

Exclusivo: Zé assiste a conversa íntima entre a noiva Liliana e Fábio

18:43
Fábio está apaixonado por Liliana?: «Se calhar sou demasiado sentimental...» - Big Brother
08:32

Fábio está apaixonado por Liliana?: «Se calhar sou demasiado sentimental...»

18:35
Noivo de Liliana assume-se incomodado com Fábio: «Dói porque é um homem a aproximar-se dela» - Big Brother
01:11

Noivo de Liliana assume-se incomodado com Fábio: «Dói porque é um homem a aproximar-se dela»

18:33
De costas voltadas? Fábio assume-se triste com Liliana: «Não estás a ser verdadeira» - Big Brother
01:30

De costas voltadas? Fábio assume-se triste com Liliana: «Não estás a ser verdadeira»

No Última Hora do Secret Story 9, vimos imagens de Liliana preocupada com Fábio. A concorrente assume que está desconfiada das intenções do colega e este não gostou. Enquanto isto acontece, Zé, o noivo de Liliana, assiste a tudo. Veja tudo. 

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. 

Vote para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

