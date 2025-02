«És má como as cobras». Comentário de Inês Morais deixa Margarida a chorar e Miguel aos gritos

Depois da festa, a Margarida pede um doce ao Afonso, mas a Inês reage contra e enxota a colega, afirmando que não foi à festa porque é má como as cobras. A Margarida vai para o quarto chorar e desabafa com a Vânia por sentir-se maltratada pela Inês. O assunto espalha-se pela casa levando o Miguel a confrontar a Inês, e a acusá-la de ter ciúmes da Margarida.

A Inês vai ter com a Margarida e pede desculpa, pois não disse as coisas com intenção. Enquanto isso, o Miguel continua a gritar e a acusar a Inês de ser ruim. A concorrente acaba por também chorar, pois não se considera tão má como a querem pintar.