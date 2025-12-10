«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana

No Secret Story 9, a manhã começa com uma nova pista. Falta revelar os segredos de Ana, Pedro e Marisa. Na casa, Liliana é a primeira a ver e a tentar decifrar a pista. A concorrente não tem dúvidas de que pertence a Ana. Mais tarde, Pedro vira-se para Ana e diz aquilo que pensa ser o segredo da amiga... E acerta em cheio!

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9