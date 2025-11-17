No Especial do Secret Story 9, Liliana é confrontada com algumas imagens fortes e a discussão instala-se em direto. No olho do furacão estão as acusações de Bruna e dirigidas a Liliana. Em direto, as duas discutem e a tensão instala-se.
Últimos vídeos
02:25
«És uma tonta, egoísta, fútil»: Bruna e Liliana em tensão máxima
Há 2h e 42min
01:01
Pedro Jorge e Marisa discutem forte e feio à frente de toda a casa. Ficará o segredo em risco?
Há 2h e 24min
03:43
Estão eleitos os nomeados da semana: Veja a tabela e vote para salvar
Há 2h e 24min
03:46
Bruno Simão grita com Leandro: «Tens vergonha de apresentar a pessoa que és»
Há 2h e 25min
03:24
Nunca antes visto: Ana sai em defesa de Liliana e Leandro e bate de frente com o outro grupo
Há 2h e 27min
03:24
Perante as críticas a Liliana, Fábio sela o assunto com um beijo na 'cara dos inimigos'
Há 2h e 29min
02:36
«Está caladinha e para de rebaixar o outro porque sim és uma insegura»: Liliana 'rasga' Bruna
Há 2h e 41min
04:01
«Fantoche, boneco e não vale a ponta de um chavo»: Dylan acusa Leandro e leva resposta
Há 2h e 49min
02:18
Pedro elegeu Liliana como sub-chefe das limpezas e a casa já reagiu: «Ela é uma preguiçosa e...»
Há 2h e 59min
02:29
«Olhar para a cara dela (...) já me mete nojo»: Bruna e Dylan em ataque cerrado a duas concorrentes
Há 3h e 24min
01:59
Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce
Ontem às 20:01
01:50
Ciúmes? Marisa condena atitude de Pedro perante Liliana: «Queres que ande atrás de ti»
Ontem às 19:58
02:33
Última Hora: Nuno Eiró interrompe emissão para acompanhar discussão grave de Pedro e Marisa
Ontem às 19:42
00:57
Liliana fica lavada em lágrimas e recebe apoio de Fábio: «Até pode estar o país todo contra ti»
Ontem às 19:40
03:38
Vai 'para cima' de todos os homens que se meterem com Liliana? Dylan acusa Fábio
Ontem às 19:33
01:05
Pela primeira vez, mãe de Inês pronuncia-se sobre relação da filha com Dylan
Ontem às 19:19
01:31
Sandro acredita que não há futuro entre Liliana e Fábio: «O Zé está à espera...»
Ontem às 18:50
04:33
A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana
Ontem às 18:48
01:03
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só
Ontem às 18:40
04:19
Fábio deixa mensagem à família de Liliana após carta: «Acho que...»
Ontem às 18:32
04:02
Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia
Ontem às 18:26
03:17
Marisa provoca Pedro durante noite de cinema: «Sempre que penso nas nossas sessões de amor fico maluca»
Ontem às 18:25
05:49
Sandro faz revelações inéditas sobre casal: «O combinado foi...»
Ontem às 18:18
02:35
Bruna recorda Zé e ataca Liliana: «Não quiseste saber da tua relação anterior»
Ontem às 18:14
01:08
Marisa Susana faz pedido a Liliana e Fábio: «Não comecem já aos beijos à minha frente»
Ontem às 17:36
01:15
Viral! Este é o novo look de Fábio Pereira
Ontem às 17:19
12:52
Pedro aconselha Liliana e Fábio em momento de tensão: «Podias-me ouvir uma vez na vida»
Ontem às 16:08
00:21
Em vídeo romântico, Carolina Braga dá beijo apaixonado ao namorado (para quem voltou)
Ontem às 15:35
05:40
Pedro e Marisa conversam sobre a família até Leandro aparecer de repente no quarto
Ontem às 15:20
01:41
Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto
Ontem às 15:12
02:27
Leandro diz saber os segredos da casa: «Estão todos certos, até as frases»
Ontem às 14:58
03:21
Pedro e Marisa em conversas ‘picantes’: «É como me deixas todos os dias (…) Começa a apertar»
Ontem às 14:29
06:01
Liliana não cala indignação e Fábio avisa-a: «Estiveste mal nesse aspeto»
Ontem às 13:56
01:20
Dylan perto do limite? «Já não consigo suportá-los, nem vê-los à frente»
Ontem às 13:48
05:29
Liliana arrasa Dylan: «O jogo que ele faz aqui é fachada, é manipulação»
Ontem às 13:38
06:09
Marisa avisa Liliana: «Às vezes nós somos injustos com quem nos está a ajudar»
Ontem às 13:36
06:32
Liliana confronta Marisa: «Sei que sou um alvo fácil»
Ontem às 13:35
03:52
Dylan não poupa colegas: «Respirar o mesmo ar que estas pessoas já mete nojo, é tóxico»
Ontem às 13:32
03:05
Má-língua muda de alvo e Dylan é implacável: «Ela é fútil da cabeça aos pés». Bruno atira: «É oca»
Ontem às 13:30
03:30
Dylan e Bruno arrasam Leandro: «Fantoche (…) Pessoal maldosa (…) maquiavélico (…) farsa autêntica»
Ontem às 13:28
01:09
Dylan parece não ter dúvidas: «O milagre é para a Ana»
Ontem às 13:24
01:40
Lágrimas sem fim: Leandro emociona-se após dinâmica
Ontem às 13:02
03:40
Confronto no alpendre: Dylan e Marisa Susana envolvem-se em discussão
Ontem às 13:00
02:33
Como nunca o viu: Fábio abre o coração e conta história emocionante
Ontem às 12:45
02:25
«A perda de um bocado de mim»: Leandro recorda o dia mais triste da sua vida
Ontem às 12:42
02:02
Discussão aquece: Liliana tapa os ouvidos enquanto Bruna fala
Ontem às 12:40
03:42
Fábio sem papas na língua arrasa Bruna: «Palhaça»
Ontem às 12:38
02:00
Sem paciência, Ana critica Fábio: «Tapadinho»
Ontem às 12:36
04:20
Berros. Ana dispara contra Liliana: «Egoísta»
Ontem às 12:35
02:03
Ana não se conforma com atitude de Liliana com Fábio
Ontem às 12:33
01:29
Bruno arrasa em dinâmica: expulsava Liliana sem hesitar
Ontem às 12:28
02:35
Dinâmica explode. Inês enfrenta Liliana: «Então não te queixes»
Ontem às 12:26
03:01
Dylan e Leandro de costas voltadas: «O papel do coitado»
Ontem às 12:17
00:46
Sem rodeios: Dylan escolhe Fábio como o que menos merece ficar na casa
Ontem às 12:13
01:37
Emoção: Marisa fala sobre os filhos e é a reação de Pedro Jorge que surpreende
Ontem às 12:11
06:01
Bruna revolta-se em dinâmica e enfrenta Marisa Susana: «Agora calas-te»
Ontem às 12:10
02:10
A ferver: Marisa dispara em dinâmica e ataca Bruna
Ontem às 12:00
05:11
Cláudio Ramos confronta Ana Cristina: «Sentiste que eras mais amiga dela do que ela tua?»
Ontem às 11:54
05:11
Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa
Ontem às 11:53
07:35
Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»
Ontem às 11:46
07:35
Ana Cristina critica o jogo de Inês: «A Inês não estava lá a fazer nada»
Ontem às 11:46