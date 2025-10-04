«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir

No Extra Secret Story 9, começamos logo com imagens em direto de Pedro completamente fora de si com Lídia. O concorrente grita e vai até ela e os colegas são obrigados a intervir para acalmar os ânimos.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.