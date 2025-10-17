Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo

No Secret Story 9, a polémica instalou-se após Liliana revelar às Marisas a conversa que teve com Pedro sobre o alegado “frete” de Ana Cristina no jacuzzi. As concorrentes ficaram em choque com o relato e Liliana foi mais longe, criticando a colega por se preocupar com a imagem perante os sobrinhos, mas falar abertamente sobre os seus envolvimentos amorosos. A tensão atingiu o auge quando, provocada por Pedro, Liliana confrontou Ana Cristina e chamou-lhe “miss fo**lhona” em pleno rosto, deixando toda a casa em alvoroço.
