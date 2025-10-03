Especial ao rubro: Rui acusado de ter o ego enorme

No Secret Story 9 – Especial, o último mexerico incendiou novamente os ânimos ao afirmar que Rui tem um ego enorme. Bruna não hesitou em concordar e reforçou a ideia, afirmando que o colega tem o ego inflamado. O comentário deixou Rui no centro das atenções e aumentou as tensões no grupo.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.