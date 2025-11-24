Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro

No Secret Story 9, Dylan participa num exercício proposto por Cristina Ferreira, mas a sua resposta não é a mais positiva, admitindo: «Sempre tive este problema». Cristina reage de imediato, alertando-o para a gravidade da situação e afirmando que «as agressões verbais são muito ofensivas na maior parte das vezes», deixando claro que o comportamento do concorrente tem de mudar.