Especial em chamas: Lídia acusa Ana Cristina e Dylan responde a insultos sobre Vera

No Secret Story 9 – Especial, a tensão subiu entre Lídia e Ana Cristina, com a primeira a acusar a colega de ficar feliz com a infelicidade dos outros, algo que, segundo ela, «diz muito» sobre a sua postura no jogo. Já depois do direto, Dylan e Vera refletiram sobre as críticas à sua recente aproximação e aos beijos trocados. Dylan reagiu às palavras de Mariana, que o chamou de “corno manso”, e atirou que o comentário é sinal de dor de cotovelo, insinuando que a colega gostaria de beijar Rui, mas não consegue.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.