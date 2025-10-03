Especial em chamas: mexericos lançam Bruna, Ana Cristina e Inês em confronto

No Secret Story 9 – Especial, a dinâmica dos mexericos voltou a gerar polémica. Bruna abriu o primeiro papel, que dizia «Raquel leva Ana Cristina às costas», e aproveitou para dar a sua opinião sobre a relação entre as duas colegas. A situação desencadeou um despique entre Ana Cristina e Inês, que não concordaram nas suas perspetivas. Ana Cristina foi clara ao afirmar que não se identifica em nada com o jogo de Raquel, aumentando a tensão entre as concorrentes.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

